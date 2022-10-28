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Зеленский записал видео на фоне сбитого "шахеда" и пообещал россиянам еще большие потери видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 00:38
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на фоне сбитого российского дрона-камикадзе иранского производства. Президент уверяет, что потери армии РФ в войне против Украины будут становиться все большими, и в итоге оккупанты станут капитулянтами.

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Зеленский отметил, что на календаре уже 28 октября, и каждый год в этот день Украина отмечает освобождение от нацистских оккупантов. Сегодня Украине приходится сражаться с российскими захватчиками, но "зло всегда заканчивает одинаково", уверяет Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто приобщился к сбору средств на "ловцов шахедов" на платформе U24 – это 665 000 человек из 70 стран.

"Совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда их ни летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. "Шахеды" будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, точно вошедший в мировую историю", – заявил президент.

Он подчеркнул, что террор стал единственной тактикой россиян на сегодняшний день, но единственным финалом такой тактики может быть только поражение, уверен президент.

"Вторая армия мира" будет все меньше. Потери врага станут все больше. Я уверен, вражеская пропаганда не работает, провокации не действуют, угрозы не пугают. Не испугает нас и любая тяжелая зима. Мы знаем, что темная ночь становится рассветом", – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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