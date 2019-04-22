Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах

Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который по результатам экзитпола и первых подсчетов ЦИКа побеждает на выборах в Украине, у себя в Facebook заявил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский пишет, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

Реклама

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрону за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

По данным ЦИКа на 23:05, обработано 5,1% бюллетеней. С 71,9% лидирует Владимир Зеленский. У действующего главы государства Петра Порошенко - 25,7% голосов.