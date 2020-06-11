Зеленский заявил, что Порошенко предлагал помощь, но он ему не поверил

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Пятый президент Петр Порошенко встречался с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и предлагал помощь, однако нынешний лидер не поверил своему предшественнику. Об этом Зеленский рассказал в интервью Украинской правде.

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Зеленский рассказал, что Порошенко много раз предлагал ему встречу, говорил, что они "могут найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене".

"Он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да. Да, мы встречались<…> Он сказал, что я хочу действительно помогать, помогать стране", - рассказал он.

По словам Зеленского, Порошенко не предлагал ему союз, но сказал: "Давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны". Однако действующий президент ему не поверил, поскольку считает, что с ним нельзя договариваться. Также, утверждает Зеленский, о бессмысленности договоров с Порошенко говорят его "бывшие друзья, враги и первые президенты".

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Глава государства также считает, что Порошенко оболгал его во время предвыборной кампании весной 2019-го и "рассказывал байки" о нем международным лидерам, что в результате те в начале воспринимали Зеленского "как врага Украины". При этом Зеленский говорит, что не высказывал претензий пятому президенту при личной встрече.

На вопрос о том, хочет ли он, чтобы Порошенко "посадили" в тюрьму, президент ответил, что это должен решать суд – и "человек должен "сидеть", если есть, за что "сидеть".

Журналист LIGA.net обратился в пресс-службу партии Европейская солидарность с просьбой прокомментировать заявления президента действиях, которые якобы совершил Порошенко.

ГБР заявили, что по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки . Адвокат пятого президента Илья Новиков настаивает на незаконности действий прокуратуры. Вчера в сообщили о подозрении Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки

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