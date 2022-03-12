Зеленский заявил о создании Кабмином координационного штаба по пленным оккупантам РФ
Украинские военнослужащие захватили в плен уже так много российских оккупантов, что Кабмин сегодня создал координационный штаб, который будет заниматься судьбой захватчиков. Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский.
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"Тысячи солдат врага получат от нас такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая займется всеми вопросами, связанными с военнопленными", – подчеркнул глава государства.
Зеленский обратился к российским матерям, особенно к матерям срочников. Он попросил контролировать, не отправляют ли российские власти их сыновей на войну под предлогом учений. Президент сказал женщинам России, чтобы они "действовали" и не отдавали своих сыновей на гибель.
"Не отдавайте своего сына насмерть или в плен. Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не желает. Но будет защищаться столько, сколько придется", – подчеркнул он.
Полное видеообращение Зеленского по итогам 11 марта смотрите по ссылке.
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