"Зеленський зробив у Херсоні". СМИ не пустили к президенту, они устроили флешмоб

Владимир Зеленский в Херсоне (Иллюстрация: ПИК)

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Сегодня, 26 июня, президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Об этом сообщает Офис президента.

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Журналистов не допустили к освещению поездки главы государства. В ответ на это средства массовой информации устроили флешмоб, публикуя новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.

Издание Первый региональный пояснило: "Освещать его (Зеленского, - ред.) пребывание в области разрешено только лояльным к главе государства СМИ. Приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы. Хотя должны были разместить анонс на официальном сайте ОГА, чего не было сделано".

ДОПОЛНЕНО В 19:05.

Как сообщает Детектор медиа со ссылкой на редактора издания Політична Херсонщина Дементия Белого, Херсонская ОГА не публиковала анонс о визите Зеленского, а его поездку пригласили освещать только центральные СМИ. Однако после критики со стороны херсонских СМИ, по его словам, ОГА пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали отдельно, анонс об аккредитации не обнародовали. В частности, местные журналисты узнали, что получить аккредитацию можно в день приезда Зеленского 26 июня в 11:30. Однако не всех журналистов пустили в ХОГА, потому что их не "было в списках".

У президента и Херсонской ОГА пока никак не отреагировала на акцию журналистов.

31 января сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека считает, что законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ , не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

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