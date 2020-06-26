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"Зеленський зробив у Херсоні". СМИ не пустили к президенту, они устроили флешмоб

"Зеленський зробив у Херсоні". СМИ не пустили к президенту, они устроили флешмоб - Фото
Владимир Зеленский в Херсоне (Иллюстрация: ПИК)
26.06.2020, 18:31

Журналистам не дали возможности освещать поездку президента Владимира Зеленского по Херсонской области - в ответ они устроили флешмоб

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Сегодня, 26 июня, президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Об этом сообщает Офис президента.

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Журналистов не допустили к освещению поездки главы государства. В ответ на это средства массовой информации устроили флешмоб, публикуя новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.

Издание Первый региональный пояснило: "Освещать его (Зеленского, - ред.) пребывание в области разрешено только лояльным к главе государства СМИ. Приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы. Хотя должны были разместить анонс на официальном сайте ОГА, чего не было сделано".

ДОПОЛНЕНО В 19:05. 

Как сообщает Детектор медиа со ссылкой на редактора издания Політична Херсонщина Дементия Белого, Херсонская ОГА не публиковала анонс о визите Зеленского, а его поездку пригласили освещать только центральные СМИ. Однако после критики со стороны херсонских СМИ, по его словам, ОГА пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали отдельно, анонс об аккредитации не обнародовали. В частности, местные журналисты узнали, что получить аккредитацию можно в день приезда Зеленского 26 июня в 11:30. Однако не всех журналистов пустили в ХОГА, потому что их не "было в списках".

У президента и Херсонской ОГА пока никак не отреагировала на акцию журналистов.

  • 31 января сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека считает, что законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ, не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Херсон сми Херсонская область
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