Зеленского просят не давать гражданство Невзорову: петиция набрала более 25 000 подписей

Президента Владимира Зеленского призывают запретить предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову. Соответствующая петиция набрала более 25 000 подписей, и теперь ее должен рассмотреть глава государства.

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Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством.

"Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции.

Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина, российский журналист поддерживал чеченские войны и оправдывал убийства литовцев в 1991 году.

В марте 2022-го в России возбудили дело против Невзорова по новой статье о "фейках". Статья предусматривает штраф или от трех до 15 лет тюрьмы за распространение правды о войне РФ против Украины (в российском Уголовном кодексе это назвали "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России"). В СК РФ заявили, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.

4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".

6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

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Оксана Житнюк

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