Зеленского просят не давать гражданство Невзорову: петиция набрала более 25 000 подписей
Президента Владимира Зеленского призывают запретить предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову. Соответствующая петиция набрала более 25 000 подписей, и теперь ее должен рассмотреть глава государства.
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Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством.
"Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции.
Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина, российский журналист поддерживал чеченские войны и оправдывал убийства литовцев в 1991 году.
В СК РФ заявили, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.
- 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.
- 4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
- 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.
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