UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского просят не давать гражданство Невзорову: петиция набрала более 25 000 подписей

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 16:39
Зеленского просят не давать гражданство Невзорову: петиция набрала более 25 000 подписей - Фото
Александр Невзоров (Фото - Facebook Невзорова)

Президента Владимира Зеленского призывают запретить предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову. Соответствующая петиция набрала более 25 000 подписей, и теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством.

"Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции.

Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина, российский журналист поддерживал чеченские войны и оправдывал убийства литовцев в 1991 году.

В марте 2022-го в России возбудили дело против Невзорова по новой статье о "фейках". Статья предусматривает штраф или от трех до 15 лет тюрьмы за распространение правды о войне РФ против Украины (в российском Уголовном кодексе это назвали "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России").

В СК РФ заявили, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

  • 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.
  • 4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
  • 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

Читайте также: "Невзоров полезен Украине, это наше медийное оружие". Интервью Ермака – за минуту

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Невзоров Владимир Зеленский гражданство петиция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 