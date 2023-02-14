Зеленского просят переименовать Россию в Московию: петиция набрала подписи

Петиция с предложением переименовать в Украине Россию в Московию набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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23 ноября 2022 года на сайте президента появилась петиция с призывом официально переименовать Россию в Московию, заменить термин "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская федерация". По состоянию на вечер 14 февраля 2023 года петиция набрала необходимые для рассмотрения подписи.

Автор петиции подчеркивает, что Московия – историческое название России, а "Россия" существует только 301 год – тогда московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей".

"Смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия "Rus" (как указывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" (как указывалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства", – сказано в тексте петиции.

Автор считает, что это приводит к путанице на международном уровне, а бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это "молчаливое признание вражеского опасного утверждения, что РФ является прямым потомком нашей Киевской Руси".

В ноябре 2022-го постпред Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть историческое название России и использовать в Украине название Московия для страны-агрессора.

Оксана Житнюк

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