Кислица предлагает "вернуть Московии историческое название": Нынешнее все равно краденное

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предложил "вернуть историческое название" России и использовать в Украине название Московия для страны-агрессора. Об этом он написал в Twitter.

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На примере Венгрии и Австрии постпред Украины в ООН заявил, что "кто как хочет, так и называет": Magyarország (венгерский), Угорщина (украинский); Hungary (английский); Ungarn (немецкий); Węgry (польский); Österreich (немецкий), Austria (английский); Rakúsko (словацкий).

На фоне этого Кислица предложил Кабмину и Верховной Раде "вернуть Московии ее историческое название" и добавил, что "нынешнее все равно краденное".

Он запустил в Twitter голосование, на странице Кислицы идею поддерживают.

С аналогичным предложением в декабре 2021-го к Раде и Зеленскому обращались депутаты Ровенского и Львовского облсоветов. Они предлагали на официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ использовать название Московия вместо Россия и РФ. Россиян предлагали назвать московинами или московатами.

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Оксана Житнюк

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