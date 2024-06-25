Зеленского просят запретить рост тарифов на свет во время войны: петиция набрала подписи

Петицию о запрете повышения тарифов подписали более 25 000 граждан, теперь ее должен рассмотреть президент

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Президента Владимира Зеленского призывают запретить повышение цен на электроэнергию во время войны. Соответствующая петиция на сайте главы государства набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения.

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Автор опубликованной 3 июня петиции Роман Парфенов написал: "Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны и военных действий на территории нашей страны".

Он аргументировал это тем, что уровень зарплат в Украине, "особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии". Он также напомнил о моратории на повышение тарифов до конца войны (мораторий 2022 года касался тарифов на газ, отопление и горячую воду, но в начале июня Рада частично отменила его. – Ред.) и заявил о "невыполненных обещаниях".

"Мы понимаем, что энергосистема страны нуждается в ремонте и обновлении, но призываем правительство найти другие способы финансирования этих работ <…> Необходимо обеспечить прозрачность и отчетность в использовании средств, выделяемых нашей стране партнерами именно на эти цели", – сказано в тексте петиции.

Автор также предложил сократить зарплаты депутатам и госслужащим и запретить премии.

С 1 июня на Украине повысился тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он составляет 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления.

После увеличения тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

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