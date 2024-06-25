Зеленського просять заборонити підвищення тарифів на світло під час війни: петиція набрала підписи

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Президента Володимира Зеленського закликають заборонити підвищення цін на електроенергію під час війни. Відповідна петиція на сайті глави держави набрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду.

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Автор опублікованої 3 червня петиції Роман Парфьонов написав: "Ми, громадяни України, звертаємося до вас із настійливим проханням заборонити підвищення цін на електроенергію в умовах війни та воєнних дій на території нашої країни".

Він аргументував це тим, що рівень зарплат в Україні, "особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії". Він також нагадав про мораторій на підвищення тарифів до кінця війни (мораторій 2022 року стосувався тарифів на газ, опалення і гарячу воду, але на початку червня Рада частково скасувала його. – Ред.) і заявив про "невиконані обіцянки".

"Ми розуміємо, що енергосистема країни потребує ремонту та оновлення, але закликаємо уряд знайти інші способи фінансування цих робіт <…> Необхідно забезпечити прозорість і звітність у використанні коштів, які виділяються нашій країні партнерами саме на ці цілі", – йдеться у тексті петиції.

Автор також запропонував скоротити зарплати депутатам і держслужбовцям і заборонити премії.

З 1 червня в Україні підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання.

Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

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