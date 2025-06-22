Зеленскому доложили о Гусакове: Покинул страну еще до скандала со сборами

Сейчас выясняется, где он находится, а также другие существенные обстоятельства, рассказал президент

Владимир Зеленский и Игорь Клименко (Фото: Telegram главы государства)

Правоохранители проверяют данные о возможном мошенничестве в сборах львовского активиста Назария Гусакова, имеющего неизлечимое заболевание СМА. Мужчина покинул Украину почти за неделю до скандала, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Отдельный доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества. Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе", – написал глава государства.

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Согласно предварительным данным, в возможном мошенничестве применялось по меньшей мере четыре финансовых учреждения и "многие цифровые сервисы".

Правоохранители устанавливают круг людей, которые могли пострадать от предполагаемого преступления.

Зеленский отметил, что Гусаков покинул территорию Украины еще 13 июня – сейчас выясняется, где именно находится и другие существенные обстоятельства.

"Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как такового. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", – подытожил президент.

Назарий Гусаков (Фото: Telegram-канал мужчины)

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – неизлечимая генетическая болезнь. Людям, имеющим это заболевание, нужно постоянно употреблять дорогостоящие лекарства, чтобы продлевать свою жизнь.

Скандал вокруг Гусакова вспыхнул 17 июня: в том числе, журналистка Худецкая в X обвинила мужчину в мошенничестве в сборах на лечение. Впоследствии мэр Львова Садовый заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат безвозмездно.

Сам мужчина утверждает, что, кроме самого препарата, собирал на сопутствующие расходы по лечению и уходу. Начет информации о том, что через его криптокошельки прошла сумма на более чем $5 млн, Гусаков заявил, что помогал другим легализовывать выигрыши с покера и ставок, за что получал процент. Сейчас он прекратил сборы.