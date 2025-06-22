Зеленському доповіли про Гусакова: Залишив країну ще до скандалу зі зборами

Зараз з'ясовується, де саме він перебуває, а також інші суттєві обставини, розповів президент

Володимир Зеленський та Ігор Клименко (Фото: Telegram глави держави)

Правоохоронці перевіряють дані стосовно можливого шахрайства у зборах львівського активіста Назарія Гусакова, що має невиліковне захворювання СМА. Чоловік залишив Україну майже за тиждень до скандалу, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі", – написав глава держави.

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Згідно з попередніми даними, у можливому шахрайстві застосовувалися щонайменше чотири фінансові установи та "багато цифрових сервісів".

Правоохоронці встановлюють коло людей, які могли постраждати від імовірного злочину.

Зеленський зазначив, що Гусаков залишив територію України ще 13 червня – зараз з'ясовується, де саме він перебуває та інші суттєві обставини.

"Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", – підсумував президент.

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Спінальна м'язова атрофія (СМА) – невиліковна генетична хвороба. Людям, що мають це захворювання, потрібно постійно вживати дороговартісні ліки, аби продовжувати своє життя.

Скандал навколо Гусакова спалахнув 17 червня: зокрема, журналістка Худецька в X звинуватила чоловіка у шахрайстві на зборах для лікування. Згодом мер Львова Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік надавали Гусакову необхідний препарат безоплатно.

Сам чоловік стверджує, що, окрім самого препарату, збирав на супутні витрати з лікування та догляду. Стосовно інформації про те, що через його криптогаманці пройшла сума у понад $5 млн, Гусаков заявив, що допомагав іншим легалізовувати виграші з покеру та ставок, за що отримував відсоток. Наразі він припинив збори.