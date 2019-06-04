Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 22:30

Зеленскому назвали условие предоставления Украине 500 млн евро

Зеленскому назвали условие предоставления Украине 500 млн евро - Фото
Фото: president.gov.ua

Украинская сторона должна выполнить соответствующие требования для получения транша, сказал вице-президент ЕК

Сегодня, 4 июня, президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. В ходе встречи Домбровскис назвал условие предоставления Украине 500 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.

Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. 

28 мая Зеленский встретился с миссией МВФ в Украине во главе с Роном ван Роденом, после всего сообщалось, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается. МВФ выразил готовность обсудить дальнейшее предоставление помощи после формирования нового правительства.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Валдис Домбровскис, еврокомиссия, транш
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 