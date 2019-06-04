Зеленскому назвали условие предоставления Украине 500 млн евро

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Сегодня, 4 июня, президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. В ходе встречи Домбровскис назвал условие предоставления Украине 500 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.

Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

28 мая Зеленский встретился с миссией МВФ в Украине во главе с Роном ван Роденом, после всего сообщалось, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается. МВФ выразил готовность обсудить дальнейшее предоставление помощи после формирования нового правительства.