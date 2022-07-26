Зеленский получил премию Уинстона Черчилля

Международное общество Уинстона Черчилля отметило президента Владимира Зеленского премией Уинстона Черчилля за лидерство. Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь", – сказал глава Международного общества Лоуренс Геллер.

По его словам, преданность Зеленского основополагающим принципам демократии и жесткость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а "его отстаивание демократии вдохновляет всех нас".

Геллер также отметил роль Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в усилении возможности демократии защитить себя и сдержать агрессию.

Со своей стороны Джонсон отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Зеленский доказал свое лидерство.

"Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от выживания его президента. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: "Мне нужно оружие", – сказал Джонсон.

Он также отметил, что "украинский народ – это лев, а вы должны быть его голосом, голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы". "Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит!" – сказал премьер.

Президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, отличившихся в боях с российским агрессором.

Он также убежден, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто, не колеблясь, пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. В частности, Зеленский отметил лидерство Джонсона.

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Вадим Ребрина

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