Джонсон и КГБ. Премьер Британии ответил на вопросы о визите к олигарху из России Лебедеву

Британский премьер Борис Джонсон отрицает, что его частная встреча в 2018 году с бывшим офицером КГБ СССР Александром Лебедевым, которая произошла уже после отравления в Солсбери, была заранее спланирована, или там обсуждались государственные дела. Об этом пишет BBC со ссылкой на его письмо главе комитета по связям с парламентом Бернарду Дженкину.

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Джонсон сообщил, что чиновники заранее знали, что он посещает мероприятие в доме сына олигарха – Евгения Лебедева.

"На том светском мероприятии я также познакомился с отцом Евгения Лебедева. Это не была официальная встреча или что-то заранее оговоренное. Вопреки некоторым сообщениям, мой визит соответствовал установленным протоколам безопасности", – заявил он.

СПРАВКА. Один из скандалов, которые вменяют в вину Джонсону, связан со встречей с бывшим "гэбистом" и сотрудником Службы внешней разведки РФ, ныне российским олигархом в Британии, владельцем газеты Evening Standard Александром Лебедевым в апреле 2018 года. СМИ писали, что издания Лебедевых якобы поддерживали Джонсона. Тот, тогда еще глава МИД, посетил мероприятие у Евгения Лебедева в Италии, где и увиделся с его отцом. В июле 2020-го он предложил Евгения королеве Елизавете II как кандидата на получение пэрского достоинства. В итоге тот получил звание барона и стал членом Палаты Лордов без партийной принадлежности. Это вызвало обвинения Джонсона в коррупции и пренебрежении рекомендациями британских спецслужб.

Отвечая на вопрос, почему он был без охраны, Джонсон сказал, что для чиновников или сотрудников спецслужб "не было бы нормальной практикой" сопровождать его на частном мероприятии.

"Если министр встречается с внешней организацией или частным лицом и обнаруживает, что обсуждает официальные дела без официального присутствия — например, на общественном мероприятии, — любое значимое содержание должно быть передано в департамент после мероприятия. В данном случае в этом не было необходимости. Насколько мне известно, никаких государственных дел не обсуждалось", – объяснил премьер.

Он добавил, что у него не было с собой государственных документов.

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Евгений Пилипенко

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