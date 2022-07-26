Джонсон и КГБ. Премьер Британии ответил на вопросы о визите к олигарху из России Лебедеву
Британский премьер Борис Джонсон отрицает, что его частная встреча в 2018 году с бывшим офицером КГБ СССР Александром Лебедевым, которая произошла уже после отравления в Солсбери, была заранее спланирована, или там обсуждались государственные дела. Об этом пишет BBC со ссылкой на его письмо главе комитета по связям с парламентом Бернарду Дженкину.
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Джонсон сообщил, что чиновники заранее знали, что он посещает мероприятие в доме сына олигарха – Евгения Лебедева.
"На том светском мероприятии я также познакомился с отцом Евгения Лебедева. Это не была официальная встреча или что-то заранее оговоренное. Вопреки некоторым сообщениям, мой визит соответствовал установленным протоколам безопасности", – заявил он.
Отвечая на вопрос, почему он был без охраны, Джонсон сказал, что для чиновников или сотрудников спецслужб "не было бы нормальной практикой" сопровождать его на частном мероприятии.
"Если министр встречается с внешней организацией или частным лицом и обнаруживает, что обсуждает официальные дела без официального присутствия — например, на общественном мероприятии, — любое значимое содержание должно быть передано в департамент после мероприятия. В данном случае в этом не было необходимости. Насколько мне известно, никаких государственных дел не обсуждалось", – объяснил премьер.
Он добавил, что у него не было с собой государственных документов.
- The Telegraph пишет, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину в качестве премьера. На днях он потренировался с украинскими военными в Британии.
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