"Не может просто уйти". Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину – Telegraph
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует еще один – уже третий с начала великой войны – визит в Украину, утверждает The Telegraph.
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Джонсон уйдет с должности 6 сентября и хочет до этого времени еще раз приехать в Украину и увидеться с президентом Владимиром Зеленским.
"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что он больше поддерживал [Зеленского]. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикроет его спину. Он надеется увидеть его снова, прежде чем уйдет с должности", — рассказал газете один из соратников Джонсона.
Британский премьер был первым западным лидером, отважившимся посетить Киев после начала российского вторжения.
- 23 июля Джонсон посетил украинских военных на учениях в Северном Йоркшире и потренировался вместе с ними.
- Большую обучающую программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней Джонсон инициировал во время предыдущего визита в Киев в июне. Украинских военных уже посещал на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес.
- 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером до осени, когда изберут нового лидера.
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