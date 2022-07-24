UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не может просто уйти". Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 18:15
Фото: пресс-служба правительства Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует еще один – уже третий с начала великой войны – визит в Украину, утверждает The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Джонсон уйдет с должности 6 сентября и хочет до этого времени еще раз приехать в Украину и увидеться с президентом Владимиром Зеленским.

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что он больше поддерживал [Зеленского]. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикроет его спину. Он надеется увидеть его снова, прежде чем уйдет с должности", — рассказал газете один из соратников Джонсона.

Британский премьер был первым западным лидером, отважившимся посетить Киев после начала российского вторжения.

Читайте также
"Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Читайте также: Выборы в Британии. Финалистами гонки стали Лиз Трасс и Риши Сунак

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Борис Джонсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 