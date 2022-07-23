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Улицу Толстого в Хусте переименовали в честь Бориса Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 04:07
Улицу Толстого в Хусте переименовали в честь Бориса Джонсона - Фото
Фото: EPA

Городской совет Хуста на Закарпатье в пятницу, 22 июля, переименовал на территории общины 60 улиц с российскими названиями. Среди них – улицу Льва Толстого, название которой поменяли на честь британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщается на сайте городского совета.

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Решению предшествовал ряд заседаний профильной комиссии по переименованию улиц, а также консультации с историками и учеными.

Также в Хусте вместо улицы Юрия Гагарина будет улица Леонида Каденюка. Улицу Александра Пушкина переименовали в честь Томаша Масарика, Мичурина – в честь Апостолов Петра и Павла, Кутузова – Северина Наливайко и др. Депутаты также переименовали связанные с Россией улицы в двенадцати селах Хустской общины.

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Андрей Водяный
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Хуст переименование Борис Джонсон
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