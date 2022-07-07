Зеленский созвонился с Джонсоном: Мы в Украине с грустью восприняли новость об отставке

Президент Владимир Зеленский назвал "особенной" британскую поддержку Украины под лидерством премьера страны Бориса Джонсона, поблагодарил его за все и выразил надежду, что помощь официального Лондона сохранится и после досрочной отставки главы британского правительства. Об этом сообщили после телефонного разговора Зеленского с Джонсоном в Офисе президента.

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"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – сказал глава государства.

Лидеры, несмотря на новости об уходе Джонсона с должности лидера Консервативной партии и отложенном сложении полномочий главы правительства, обсудили войну в Украине, состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

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"Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины", – подчеркнули на Банковой.

Также они поговорили о разблокировании экспорта зерна из украинских портов. Эта тема стагнирует уже не первый месяц.

7 июля на фоне кризиса власти в Великобритании в Киеве с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным встретился глава британской армии Энтони Радакин.

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Евгений Пилипенко

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