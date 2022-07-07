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Зеленский созвонился с Джонсоном: Мы в Украине с грустью восприняли новость об отставке

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07.07.2022, 17:53
Зеленский созвонился с Джонсоном: Мы в Украине с грустью восприняли новость об отставке - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Boris Johnson/Twitter)

Президент Владимир Зеленский назвал "особенной" британскую поддержку Украины под лидерством премьера страны Бориса Джонсона, поблагодарил его за все и выразил надежду, что помощь официального Лондона сохранится и после досрочной отставки главы британского правительства. Об этом сообщили после телефонного разговора Зеленского с Джонсоном в Офисе президента.

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"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – сказал глава государства.

Лидеры, несмотря на новости об уходе Джонсона с должности лидера Консервативной партии и отложенном сложении полномочий главы правительства, обсудили войну в Украине, состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

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"Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины", – подчеркнули на Банковой.

Также они поговорили о разблокировании экспорта зерна из украинских портов. Эта тема стагнирует уже не первый месяц.

  • 7 июля на фоне кризиса власти в Великобритании в Киеве с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным встретился глава британской армии Энтони Радакин. 

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война отставка Борис Джонсон
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