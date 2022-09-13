Зенитчики ВСУ за два часа уничтожили два самолета и беспилотник оккупантов

Сегодня, 13 сентября, с 14.00 по 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

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В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сегодня заявил, что Соединенные Штаты и их союзники обсуждают вопрос целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Вадим Ребрина

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