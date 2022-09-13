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США и союзники обсуждают возможность предоставления Украине истребителей – FT

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:35
США и союзники обсуждают возможность предоставления Украине истребителей – FT - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

США и их союзники обсуждают вопрос целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе". Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает Financial Times.

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Издание пишет, что некоторые западные чиновники воодушевлены успехами Украины. Они говорят, что недавние успехи укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставить Украине смертоносную помощь.

"Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе". На сегодняшний день США и их союзники отказывались это делать", – говорится в публикации.

Также представитель Пентагона сказал, что российские силы "в значительной степени уступили свои завоевания" вокруг второго по величине города Украины и "отступили на север и восток", добавив, что "многие из этих сил перебрались через границу в Россию".

Кроме того, по мнению представителя Минобороны, сообщения о том, что российские войска бросили технику при отступлении, "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и управлении России".

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Вадим Ребрина
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