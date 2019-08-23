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Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера - это два шага назад

Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера - это два шага назад - Фото
Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)
23.08.2019, 13:18

Заместитель министра иностранных дел подчеркнула, что у Украины должен быть свой план

Возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины. Об заявил заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью Интерфакс-Украина.

"Чего бы я очень не хотела - возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России, - ред.). Для нас этот план - это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - сказала Зеркаль.

Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план.

"Мы должны понимать каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - подчеркнула она.

Зеркаль предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации. "Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она.

Формула Штайнмайера определяет порядок вступления в силу статей так называемого закона об особом статусе Донбасса. Затем проводятся выборы и ОБСЕ делает вывод, насколько они соответствовали европейским стандартам.

Позиция Украины заключается в том, что сначала должен быть возвращен контроль над границей с Россией, а потом проведение выборов.

  • Ранее Зеркаль заявила, что дальнейшее удержание санкций против России является маловероятным.
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елена зеркаль формула штайнмайера
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