Зеркаль о Маркиве: В 2015-ом Украина не помогла следствию Италии

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Жесткий приговор в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву - во многом результат провала работы украинского следствия, которое игнорировало запросы итальянцев в 2015 году. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью ZN.UA.

Она отметила, что на решение итальянского суда по делу Маркива значительно повлияло отсутствие результатов украинского следствия по убийству итальянского журналиста Ракелли, проводившегося военной прокуратурой.

"Я не хочу идти по пути, по которому сейчас идут все, включая нашего посла в Италии, и рассказывать, что это "политический заказ", "след России" и т.п. Потому что я считаю, что есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. И если у адвокатов не было возможности предоставить информацию о расследовании убийства Ракелли в Украине, то бросаться обвинениями только в том, что это "политическая расправа", нельзя", - сказала Зеркаль.

По словам замминистра, корни сегодняшней ситуации в 2015 году, когда итальянцы хотели получить информацию, когда во время каждого визита в Украину, каждого контакта предлагали вместе работать над следствием, а их, как и родственников погибшего журналиста, просто игнорировали.

"Еще раз подчеркиваю: если бы у нас были результаты расследования убийства итальянского журналиста и украинское следствие сотрудничало бы с итальянским, то вероятность преследования и такого результата, который мы сегодня получили, была бы гораздо ниже, или даже минимальна. В любом случае, не было бы такого ощущения политического преследования", - утверждает Зеркаль.

Дипломат не отрицает того, что российские пропагандисты принимали участие в этом деле, но она не считает, что их деятельность стала основным фактором, повлиявшим на судей, принимавших решение, Зеркаль уверена - в деле Маркива "с нашей стороны существует большой провал".

В Италии украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.

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