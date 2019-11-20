Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеркаль рассказала о влиянии Ермака и Пристайко на Зеленского

Зеркаль рассказала о влиянии Ермака и Пристайко на Зеленского - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)
20.11.2019, 13:01

Заместитель министра прокомментировала вопросы коммуникации между МИД и Офисом президента

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что у главы МИД Вадима Пристайко и советника президента Андрея Ермака разделены в настоящее время сферы ответственности. Об этом она заявила эфире программы BIHUS.info на 24 канале, комментируя вопрос коммуникации МИД с Офисом президента.

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Ермак привлечен к коммуникации с Россией. "Общаются сейчас между собой более советники президентов по России, по Нормандии", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, кто более определяющий в вопросах внешней политики, Ермак или Пристайко, Зеркаль подчеркнула: "Президент".

Говоря о том, является ли Ермак посредником между МИД и ОП, Зеркаль сказала: "Я бы не сказала, что Андрей такой посредник. Просто коммуникация внешне происходит сейчас какими-то официальными путями, которыми мы пишем письма нашим посольствам".

Зеркаль уточнила, что она коммуницирует с Ермаком, а сейчас важно понимать, "какая у Украины главная линия".

  • Ранее Зеркаль заявила, что если Суд ООН по искам "Украина против России" вынесет решение в пользу официального Киева, Украина должна будет "вжарить" - то есть, добиваться взыскания компенсаций со страны-оккупанта.
Напишите нам
Зеркаль Елена вадим пристайко андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 