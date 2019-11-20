Зеркаль рассказала о влиянии Ермака и Пристайко на Зеленского

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что у главы МИД Вадима Пристайко и советника президента Андрея Ермака разделены в настоящее время сферы ответственности. Об этом она заявила эфире программы BIHUS.info на 24 канале, комментируя вопрос коммуникации МИД с Офисом президента.

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Ермак привлечен к коммуникации с Россией. "Общаются сейчас между собой более советники президентов по России, по Нормандии", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, кто более определяющий в вопросах внешней политики, Ермак или Пристайко, Зеркаль подчеркнула: "Президент".

Говоря о том, является ли Ермак посредником между МИД и ОП, Зеркаль сказала: "Я бы не сказала, что Андрей такой посредник. Просто коммуникация внешне происходит сейчас какими-то официальными путями, которыми мы пишем письма нашим посольствам".

Зеркаль уточнила, что она коммуницирует с Ермаком, а сейчас важно понимать, "какая у Украины главная линия".