"Зима будет жаркой". В Сухопутных войсках пополнение –отдельная штурмовая бригада "Азов"
26.01.2023, 13:21
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Полк Сил специальных операций "Азов" стал 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил в Telegram основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.
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По его словам, боевой путь бригады "начинается с самого сложного направления – на Бахмуте".
"Решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность", – написал он.
Как выразился лидер азовского движения, "российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды – мы готовим для них множество сюрпризов".
"Зима будет жаркой", – подытожил Билецкий.
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