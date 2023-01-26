UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Зима будет жаркой". В Сухопутных войсках пополнение –отдельная штурмовая бригада "Азов"

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 13:21
Скриншот

Полк Сил специальных операций "Азов" стал 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил в Telegram основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, боевой путь бригады "начинается с самого сложного направления – на Бахмуте".

"Решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность", – написал он.

Как выразился лидер азовского движения, "российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды – мы готовим для них множество сюрпризов".

"Зима будет жаркой", – подытожил Билецкий.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Азов андрей билецкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 