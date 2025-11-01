Зимняя поддержка украинцев: Свириденко озвучила, что хотят добавить в новый пакет
Правительство готовит пакет зимней поддержки для украинцев, который будет включать как старые, так и новые программы, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на дрова, так и новые меры поддержки", – рассказала чиновница.
По ее словам, Кабинет министров работает над запуском программ, в частности:
→ возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму ("знакомая украинцам с прошлой зимы");
→ новая денежная помощь для граждан, которые "больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах" (в том числе для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей);
→ новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзалізниці – 3000 километров;
→ комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.
Чиновница анонсировала, что подробно обо всех компонентах этого пакета правительство сообщит "в ближайшее время".
Ранее о планах относительно нового пакета сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Кабмин должен сообщить детали насчет этого до 15 ноября.
В прошлом году "зимней єПідтримкой" воспользовались 14,4 млн украинцев.
Доходы госбюджета на 2026 год, предварительно, запланировано на уровне 2,8 трлн грн, расходы – более 4,8 трлн грн. Если сумма єПідтримки останется на уровне 1000 гривен, ее объем в пределах государства составит лишь 0,3% от общих расходов.
- Прошлогодняя "зимняя єПідтримка" сталкивалась с критикой. В частности, из-за перенаправления 3,8 млрд грн из программы поддержки бизнеса и разминирования на финансирование Национального кэшбека и единовременных выплат.
Комментарии (0)