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Значительная часть кораблей Черноморского флота отведены в Севастополь – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 14:18
Значительная часть кораблей Черноморского флота отведены в Севастополь – фото - Фото
Корабли ЧФ в бухте Севастополя, 21 апреля 2022 года (Фото - Крым.Реалии)

В Севастопольской бухте сейчас находятся не менее десяти кораблей российского Черноморского флота. Фотографии ошвартованных кораблей публикуют Крым.Реалии

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Издание напоминает, что для уложения идентификации кораблей россияне закрасили их бортовые номера.  

Среди кораблей, стоящих сейчас на Куриной пристани, находятся сторожевые корабли "Пытливый" (бортовой номер 868) и "Ладный" (бортовой номер 861), а также один из двух - "Бора" (бортовой номер 615) или "Самум" (бортовой номер 616) - малых ракетных кораблей на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч". Ранее Крым.Реалии сообщали, что второй корабль этой серии сейчас пришвартован возле 13-го судоремонтного завода. Также рядом с ними находится малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", таких в составе ЧФ четыре.

Корабли ЧФ возле Куриной пристани в бухте Севастополя, 21 апреля 2022 года (Фото – Крым.Реалии)

Последним в ряду пришвартован "Славутич", украинский средний разведывательный корабль, захваченный Россией во время оккупации Крыма.

У входа в Сухарную бухту стоят судно вспомогательного флота и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". 

Корабли ЧФ в Сухарной бухте Севастополя, 21 апреля 2022 года (Фото – Крым.Реалии)

Издание сообщает, что в Южной бухте пришвартованы несколько кораблей, в том числе два больших десантных корабля проекта 1171 "Тапир". После уничтожения в Бердянске БДК "Саратов", в составе ЧФ остались как раз два корабля этого проекта – "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (номер 152). 

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Сергей Бережной
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севастополь черноморский флот
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