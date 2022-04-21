Значительная часть кораблей Черноморского флота отведены в Севастополь – фото

В Севастопольской бухте сейчас находятся не менее десяти кораблей российского Черноморского флота. Фотографии ошвартованных кораблей публикуют Крым.Реалии.

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Издание напоминает, что для уложения идентификации кораблей россияне закрасили их бортовые номера.

Среди кораблей, стоящих сейчас на Куриной пристани, находятся сторожевые корабли "Пытливый" (бортовой номер 868) и "Ладный" (бортовой номер 861), а также один из двух - "Бора" (бортовой номер 615) или "Самум" (бортовой номер 616) - малых ракетных кораблей на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч". Ранее Крым.Реалии сообщали, что второй корабль этой серии сейчас пришвартован возле 13-го судоремонтного завода. Также рядом с ними находится малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", таких в составе ЧФ четыре.

Последним в ряду пришвартован "Славутич", украинский средний разведывательный корабль, захваченный Россией во время оккупации Крыма.

У входа в Сухарную бухту стоят судно вспомогательного флота и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

Издание сообщает, что в Южной бухте пришвартованы несколько кораблей, в том числе два больших десантных корабля проекта 1171 "Тапир". После уничтожения в Бердянске БДК "Саратов", в составе ЧФ остались как раз два корабля этого проекта – "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (номер 152).

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Сергей Бережной

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