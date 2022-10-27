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Значительная часть техники, которую РФ направляет на фронт, малопригодна для боя – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 18:57
Значительная часть техники, которую РФ направляет на фронт, малопригодна для боя – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Министерство обороны Украины

Значительная часть вооружений и боевой техники, которую оккупанты отправляют на Донецкое и Новопавловское направления, частично или полностью непригодна к боевому применению. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, россияне испытывают острую проблему с материальным и техническим обеспечением подразделений оккупационных войск. Нехватка зимней одежды уже привела к росту краж и мародерства на временно занятой РФ территории Херсонской области.

Военная техника, которая снимается в России с хранения и перебрасывается в Украину для компенсации уже понесенных потерь, часто находится в плохом состоянии и в лучшем случае ограниченно пригодна для боевого применения. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.

Генштаб отмечает, что мобилизированные из РФ, которые прибывают в район выполнения боевых задач, не прошли необходимую подготовку, у них нет практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес три авиационных удара и совершил три обстрела из РСЗО.

Генштаб подтверждает уничтожение в предыдущие дни двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Авиация Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, ракетные войска и артиллерия – по двум районам.

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ война сводка генштаб
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