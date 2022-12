Знает, что такое двойной удар. Ван Дамм дважды прокричал "Слава Украине" – видео

Министерство обороны опубликовало видео с актером Жаном-Клодом Ван Даммом, который в окружении украинских военных кричит "Слава Украине!"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Неслучайно Жан-Клод Ван Дамм кричит "Слава Украине!" дважды. Он, как никто другой, знает, что такое двойной удар", – прокомментировали ролик в министерстве.

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5