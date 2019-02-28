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28.02.2019, 13:45

Зоря сказал, как можно было избежать войны в Донбассе

Зоря сказал, как можно было избежать войны в Донбассе - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Архиепископ отметил, что сейчас "главный расчет России делается на внутреннюю смуту в Украине"

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Архиепископ Евстратий Зоря считает, что если бы Украина получила свою церковь, то не  было бы войны в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Фокусу.

"Я убежден в том, что если бы у нас в 1991 году была единая поместная православная церковь, то войны не было бы. По одной простой причине: не было бы той базы, от которой впоследствии оттолкнулась Москва", - подчеркнул Евстратий Зоря.

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По его словам, в любой внешней агрессии есть расчет на успех. Архиепископ уверен, что "никто не начинает войну, чтобы в ней проиграть".

"И агрессия 2014 года предполагала успех, а именно то, что от Харькова до Одессы (а в самых розовых мечтах — и до Киева) будет установлено российское влияние. Почему? Потому, что люди там говорят по-русски, ходят в русскую православную церковь, а власть пребывает в параличе. Но что же произошло на самом деле? Агрессор никак не ожидал, что верующие, которые еще вчера ходили в русскую церковь, сегодня от нее отвернутся, а русскоязычные в быту люди станут на защиту суверенитета Украины", - объяснил он.

Евстратий Зоря подчеркнул, что в нынешних условиях "главный расчет России делается на внутреннюю смуту в Украине, чтобы разделить наше государство по национальному, политическому, языковому и религиозному принципам, вызвать хаос".

"Но все это не имеет эффекта. Да, московский патриархат бьет в барабаны и бубны и кричит о притеснениях, но это ни на кого не производит впечатление", - сказал Евстратий Зоря.

Он уточнил, что последний раз настоящее принуждение имело место во времена Януковича. "Он тоже считал, что Украине нужна единая церковь, только строил ее вокруг Москвы. Вот тогда-то и имело место полное игнорирование всех конфессий, кроме московского патриархата. Хотя это ни к чему не привело. Что интересно: во времена предыдущих президентств осознавали потребность в единой церкви. Но не знали, как к делу подступиться", - отметил Евстратий Зоря.

Архиепископ допускает, что глава русской православной церкви Кирилл (Гундяев) приедет в Украину и признает автокефалию православной церкви Украины .

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Теги: Россия, война, евстратий зоря, пцу
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