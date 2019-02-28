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28.02.2019, 13:22

Зоря не исключает, что Кирилл может признать автокефалию ПЦУ

Зоря не исключает, что Кирилл может признать автокефалию ПЦУ - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Евстратий Зоря убежден, что без охраны патриарх Кирилл не появится в Украине

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Архиепископ Евстратий Зоря допускает, что глава русской православной церкви Кирилл (Гундяев) приедет в Украину и признает автокефалию православной церкви Украины . Об этом он сказал в интервью Фокусу.

Отвечая на вопрос, зачем патриарх Кирилл анонсировал свой приезд в Украину, Евстратий Зоря сказал: "Это было сказано для своей аудитории. Для внутреннего пользования".

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Он считает, что в деле приезда патриарха Кирилла все просто с технической точки зрения, поскольку его охраняют по стандарту первых лиц российского государства.

Архиепископ уточнил, что патриарх Кирилл не перемещается без военизированной охранной спецслужбы.

"Даже если бы это было возможно теоретически, его приезд должно было предварять появление федеральной службы охраны. А представить себе, что в условиях агрессии Российской Федерации сюда могут приехать ее спецслужбисты, невозможно в принципе", - отметил он.

Евстратий Зоря убежден, что без охраны патриарх Кирилл не появится в Украине. "Вот если Кирилл доживет в своем статусе до того времени, когда Россия прекратит агрессию, и если его пригласит предстоятель украинской православной церкви, тогда он, возможно, и приедет в Украину. Признать нашу автокефалию".

Он подчеркнул, что "попытка Кремля возродить мертвую российскую империю обречена на провал. Точно так же, как оказалась обреченной на провал попытка Гитлера возродить германскую империю".

31 января патриарх Кирилл заявил, что надеется "встретиться со своим народом" в Украине и помолиться в Киево-Печерской лавре.

Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заверил, что готов к диалогу с представителями Московского патриархата.

Читайте также: Патриарх РПЦ Кирилл: Антихрист придет на землю через интернет

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Теги: архиепископ Евстратий Зоря, автокефалия пцу, приезд в Украину
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