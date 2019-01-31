Кирилл хочет приехать в Украину, говорит о "расколе и злобе"

Патриарх Кирилл (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) надеется "встретиться со своим народом" в Украине и помолиться в Киево-Печерской лавре. Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня на то, чтобы посетить Украину. У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом и с епископатом УПЦ МП", - рассказал священнослужитель.

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Также Гундяев отметил, что "политическая ситуация и конъюнктура" - это "скоропреходящие явления".

"Стойте, братья, и держите предания", - цитирует Кирилл по этому поводу апостола Павла.

Глава РПЦ считает, что получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии нельзя назвать "кризисом" в православии, потому что в переводе с греческого это слово означает "суд".

По его словам, в новообразованной ПЦУ "просто нет благодати", потому что "где раскол - там и злоба".

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