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Боты:
31.01.2019, 10:57

Кирилл хочет приехать в Украину, говорит о "расколе и злобе"

Кирилл хочет приехать в Украину, говорит о "расколе и злобе" - Фото
Патриарх Кирилл (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Глава РПЦ выразил надежду на то, что "Господь сподобит" его встретиться с верующими в Украине, чтобы помолиться в Киево-Печерской лавре

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Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) надеется "встретиться со своим народом" в Украине и помолиться в Киево-Печерской лавре. Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня на то, чтобы посетить Украину. У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом и с епископатом УПЦ МП", - рассказал священнослужитель.

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Также Гундяев отметил, что "политическая ситуация и конъюнктура" - это "скоропреходящие явления".

"Стойте, братья, и держите предания", - цитирует Кирилл по этому поводу апостола Павла.

Глава РПЦ считает, что получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии нельзя назвать "кризисом" в православии, потому что в переводе с греческого это слово означает "суд". 

По его словам, в новообразованной ПЦУ "просто нет благодати", потому что "где раскол - там и злоба".

Читайте также: Патриарх РПЦ Кирилл: Антихрист придет на землю через интернет

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Теги: автокефалия, киево-печерская лавра, рпц, пцу, кирилл, упц мп, религия, церковь
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