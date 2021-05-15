Зубко опубликовал платежки за дом в Конча-Заспе в ответ на упреки Зеленского: фото

Бывший вице-премьер Геннадий Зубко опубликовал в Facebook платежки за аренду дома в Конча-Заспе в ответ на слова президента Владимира Зеленского о "символической плате" для тех, кто пользуется государственным имуществом.

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Зубко заявил, что никогда не пользовался льготами и бесплатным служебным жильем за время работы нардепом, первым замглавы АП и в двух правительствах.

Он подчеркнул, что с 2016 года официально арендует на базе отдыха Конча-Заспа дом в 265 кв м (132, кв м жилых, 132,5 кв м подвальных), живет в нем, декларирует и оплачивает аренду.

"Может быть, для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня – нет. Ни 58 000 грн в 2017 году, ни 69 000 в 2020 году, ни 104 000 грн в 2021 году за месяц", – отметил Зубко.

Вчера, 14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату".

Денис Юдин

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