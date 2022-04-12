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Звание Герой Украины присвоено двум военным врачам – из Мариуполя и Чернигова

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 01:09
Звание Герой Украины присвоено двум военным врачам – из Мариуполя и Чернигова - Фото
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11 апреля пятеро украинцев были удостоены звания Герой Украины, в том числе два врача. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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В видеообращении по итогам дня президент Владимир Зеленский сообщил, что звание Герой Украины присвоено пяти военнослужащим ВСУ, в том числе двум полковникам медицинской службы:

Ивчуку Виктору Михайловичу – благодаря его действиям была спасена не одна сотня жизней в Мариуполе. Как военных, так и гражданских.

Слесаренко Александру Петровичу – благодаря его действиям в городе Чернигове было обеспечено оказание медицинской помощи более четыремстам пятидесяти военнослужащим и более шестистам гражданским.

Звание Герой Украины присвоено:

Люташину Андрею Александровичу – майору (посмертно).

Пасичнику Олегу Викторовичу – капитану.

Цыганкову Вячеславу Андреевичу – подполковнику.

Наталия Медведева
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