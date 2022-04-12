Звание Герой Украины присвоено двум военным врачам – из Мариуполя и Чернигова
11 апреля пятеро украинцев были удостоены звания Герой Украины, в том числе два врача. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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В видеообращении по итогам дня президент Владимир Зеленский сообщил, что звание Герой Украины присвоено пяти военнослужащим ВСУ, в том числе двум полковникам медицинской службы:
Ивчуку Виктору Михайловичу – благодаря его действиям была спасена не одна сотня жизней в Мариуполе. Как военных, так и гражданских.
Слесаренко Александру Петровичу – благодаря его действиям в городе Чернигове было обеспечено оказание медицинской помощи более четыремстам пятидесяти военнослужащим и более шестистам гражданским.
Звание Герой Украины присвоено:
Люташину Андрею Александровичу – майору (посмертно).
Пасичнику Олегу Викторовичу – капитану.
Цыганкову Вячеславу Андреевичу – подполковнику.
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