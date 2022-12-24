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24.12.2022, 22:49

Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото

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Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фотоЧтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с участниками конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" посетили Николаев. Об этом Кулеба рассказал в Instagram.

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Он напомнил слова президента Владимира Зеленского, выступившего на конференции, о том, что каждый дипломат должен чувствовать, что от его работы зависит жизнь людей и ситуация в Украине. "А для этого нужно понимать реальность этой жизни", – добавил от себя Кулеба.

"Поэтому прямо с Конференции послов в Киеве я повез всю нашу дипломатическую команду на юг, в город корабелов Николаев. Все руководство МИД и послов", – пояснил он.

"Мы побывали там, где война особенно ощутима. Где разрушены дома и судьбы. Где украинский народ потом и кровью борется за свое право на существование. Где слова "территориальная целостность", "российская агрессия", "российский ракетный террор", которые мы ежедневно повторяем на международных площадках, это ежедневная боль и ежедневная реальность", – написал министр.

В частности, послы побывали на Судостроительном заводе; увидели разрушение Николаевского лицея №2, по которому россияне ударили запрещенными кассетными боеприпасами; подошли к разрушенной Николаевской ОГА, побывали в Национальном университете кораблестроения, который получил два ракетных удара.

Военные, которые освобождали Херсон, подарили дипломатам подписанные ими флаги Украины, которые теперь поедут вместе с ними в мировые столицы.

"Увидев последствия российской агрессии своими глазами, мы готовы еще сильнее 24 часа в сутки и 365 дней в году пахать всю землю мира ради Украины и нашей победы. Убеждать партнеров и тех, кто до сих пор играет в "нейтральность". Добиваться новых результатов для нашей страны, везти новое оружие, новое энергооборудование, загонять российских негодяев в еще более глубокую изоляцию", – написал Кулеба.

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Теги: МИД, Николаев, дмитрий кулеба
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