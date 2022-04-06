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06.04.2022, 19:12

Десантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фото

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Десантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фото
Десантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фото
Десантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фотоДесантники ВСУ уничтожили российское подразделение РЭБ и охрану из спецназа генштаба: фото

Украинские десантники уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их охрану из спецназа российского генштаба. Об этом сообщает пресс-служба 81-й отдельной аэромобильной бригады.

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Так, на днях бойцы 81-й бригады уничтожили подразделение РЭБ, охрану которого осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба российских вооруженных сил.

"Мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину", – заявил командир подразделения десантников.

На фото проделанной десантниками работы – боеприпасы и шевроны россиян, один из ликвидированных оккупантов, сухпайки и другое.

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Теги: война, десантники, рэб
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