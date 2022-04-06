"Демилитаризация" оккупантов в Украине. Обновленные данные Генштаба о потерях россиян

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России приближается к 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 6 апреля:

личного состава — около 18 600 человек;

танков — 684 единицы;

боевых бронированных машин — 1861;

артиллерийских систем — 332;

РСЗО — 107;

средств ПВО — 55;

самолетов — 150;

вертолетов — 135;

автотехники — 1324;

кораблей/катеров — 7;

цистерн с ГСМ — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 96;

спецтехники — ​​25;

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.

Глава внешней разведки Эстонии считает, что война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится.

Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, кто за Украину: карта мира от The Economist.

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Евгений Пилипенко

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