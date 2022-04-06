"Демилитаризация" оккупантов в Украине. Обновленные данные Генштаба о потерях россиян
06.04.2022, 10:20
Ликвидированные в Украине российские оккупанты (скриншот)
Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России приближается к 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 6 апреля:
личного состава — около 18 600 человек;
танков — 684 единицы;
боевых бронированных машин — 1861;
артиллерийских систем — 332;
РСЗО — 107;
средств ПВО — 55;
самолетов — 150;
вертолетов — 135;
автотехники — 1324;
кораблей/катеров — 7;
цистерн с ГСМ — 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 96;
спецтехники — 25;
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
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