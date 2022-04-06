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"Демилитаризация" оккупантов в Украине. Обновленные данные Генштаба о потерях россиян

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 10:20
Ликвидированные в Украине российские оккупанты (скриншот)

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России приближается к 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 6 апреля:

личного состава — около 18 600 человек;
танков — 684 единицы;
боевых бронированных машин — 1861;
артиллерийских систем — 332;
РСЗО — 107;
средств ПВО — 55;
самолетов — 150;
вертолетов — 135;
автотехники — 1324;
кораблей/катеров — 7;
цистерн с ГСМ — 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 96;
спецтехники — ​​25;
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.

Читайте также: "Непосредственно причастны к убийствам в Буче, Ирпене и Гостомеле": список россиян от ВСУ

Евгений Пилипенко
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