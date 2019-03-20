Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото

В Староконстантинове Хмельницкой области от оборонно-промышленного комплекса страны украинские военные получили более 420 единиц вооружения и военной техники, в том числе впервые - оперативно-тактические ударные беспилотники Bayraktar TB2.

По словам присутствовавшего на торжественной церемонии президента Петра Порошенко, с начала войны России против Украины в войска поставлено более 23 тысяч образцов вооружения и техники.

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Сегодня ВСУ получили истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, военно-транспортный самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, в том числе БТР-3ДА.

Также армия получила несколько радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов Оса, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика и ремонтные мастерские для бронетехники.

Фото: пресс-служба президента