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20.03.2019, 14:47

Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото

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Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото
Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото
Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фотоДроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото

С начала войны ВСУ получили более 23 тысяч единиц вооружений и техники

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В Староконстантинове Хмельницкой области от оборонно-промышленного комплекса страны украинские военные получили более 420 единиц вооружения и военной техники, в том числе впервые - оперативно-тактические ударные беспилотники Bayraktar TB2.

По словам присутствовавшего на торжественной церемонии президента Петра Порошенко, с начала войны России против Украины в войска поставлено более 23 тысяч образцов вооружения и техники.

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Сегодня ВСУ получили истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, военно-транспортный самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, в том числе БТР-3ДА.

Также армия получила несколько радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов Оса, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика и ремонтные мастерские для бронетехники.

Фото: пресс-служба президента

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Теги: ВСУ, фото, вооружение, ОПК, миг-29
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