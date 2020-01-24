Морская охрана получила оборудование от США на 29 млн грн: фото

Морская охрана Госпогранслужбы получила от США в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS оборудование на сумму около 29 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. наименований: бронежилеты с положительной плавучестью и спецкостюмы от гипотермии, самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения), наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов.
Перечень имущества составлялся на основании изучения реальных потребностей и задач, стоящих перед персоналом Морской охраны и в повседневной обзорной деятельности, и в штурмовых, штормовых, аварийных условиях. Также учтен опыт использования и оправданной целесообразности иностранных коллег.
Представители США заверили, что и далее будут помогать ГПСУ, в том числе наращивать способности Морской охраны в рамках программы EXBS.
Все фото: пресс-служба ГПСУ
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