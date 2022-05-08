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08.05.2022, 13:59

Обстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавших

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Обстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавших
Обстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавших
Обстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавшихОбстрелы Николаевской области: погибла учительница русского языка, десятки пострадавших

В результате вчерашнего обстрела Николаевской области погибла учительница русского языка, есть много пострадавших, разрушены дома. Об этом сообщили председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и пресс-служба МВД.

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Замазеева сообщила, что вчера с вечера россияне обстреливали территорию области – ракеты прилетели в жилые кварталы Николаева, Вознесенска и Очакова.

"К сожалению, у нас тяжелые раненые и погибшие. Погибшая – пожилая женщина, всю жизнь работавшая учительницей русского языка и литературы в одной из наших школ", – сообщила Замазеева.

По ее словам, всего за минувшие сутки в Николаевской области ранены 27 человек. По состоянию на утро 8 мая в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

В МВД сообщили, что за минувшие сутки полиция зафиксировала многочисленные вражеские обстрелы на территории области. В результате атак есть пострадавшие, повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Теги: Николаев, обстрелы
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