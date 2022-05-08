За сутки россияне выпустили по Украине около 10 крылатых ракет, ПВО сбили две – ВС ВСУ

За сутки 7 мая российские оккупанты выпустили по Украине около 10 крылатых ракет, ПВО сбила две из них. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как отмечается, для запуска ракет россияне использовали стратегические бомбардировщики Ту-95мс или Ту-160, которые отрабатывают удары из Каспийского региона.

По целям на территории Украины было выпущено около 10 крылатых ракет, предположительно типа Х-101, две ракеты уничтожила противовоздушная оборона ВСУ.

Зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ поразили один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА "Орлан-10", два БПЛА "Форпост" и две крылатые ракеты. Кроме того, по меньшей мере два "Орлана" уничтожены подразделениями ЗРВ Сухопутных войск.

Всего за сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей:

- 1 вертолет;

- 11 БпЛА ОТУ;

- 2 крылатые ракеты.

7 мая утром армия России нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Карловке Полтавской области.

Днем оккупанты выпустили ракеты по Одесской и Сумской областям.

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Наталия Медведева

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