Полтавская область. Армия РФ ударила ракетами по Карловке

Армия России нанесла ракетный удар по Карловке Полтавской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, ракетный удар был нанесен по объекту инфраструктуры в Карловке. Информация о разрушениях и жертвах еще уточняется.

Ночью армия РФ уничтожила музей Григория Сковороды в Харьковской области.

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Марк Сировой

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