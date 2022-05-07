Полтавская область. Армия РФ ударила ракетами по Карловке
07.05.2022, 09:22
Российская ракета (фото - ЕРА)
Армия России нанесла ракетный удар по Карловке Полтавской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По его словам, ракетный удар был нанесен по объекту инфраструктуры в Карловке. Информация о разрушениях и жертвах еще уточняется.
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