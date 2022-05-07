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Полтавская область. Армия РФ ударила ракетами по Карловке

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 09:22
Полтавская область. Армия РФ ударила ракетами по Карловке - Фото
Российская ракета (фото - ЕРА)

Армия России нанесла ракетный удар по Карловке Полтавской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, ракетный удар был нанесен по объекту инфраструктуры в Карловке. Информация о разрушениях и жертвах еще уточняется.

Полтавская область. Армия РФ ударила ракетами по Карловке

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Марк Сировой
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