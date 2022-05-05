Армия РФ ночью обстреляла ракетами Краматорск: повреждены пятиэтажки и школа

Российские войска ночью обстреляли Краматорск, повреждены многоэтажки и школа. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

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По его словам, Краматорск попал под очередной ракетный обстрел. Удар был нанесен подло, ночью, по жилым районам и центру города, написал мэр.

Он отметил, что как минимум три пятиэтажки, школа и детский сад серьезно повреждены. Предварительно известно о шести раненых, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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Марк Сировой

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