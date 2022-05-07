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Россияне выпустили четыре ракеты по Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 14:28
Россияне выпустили четыре ракеты по Одесской области - Фото
Ракета дальнего действия (Фото - ЕРА)

Сегодня российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По данным "Юга", по Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население", – сказано в сообщении.

Пострадавших в результате новых ракетных ударов нет, повреждена инфраструктура.

Одесситов призывают соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не паниковать и не мешать украинским силам выполнять свои задачи.

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Оксана Житнюк
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Одесса ракеты одесская область
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