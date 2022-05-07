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07.05.2022, 10:47

Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото

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Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото
Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото
Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото

Музей философа Григория Сковороды в Харьковской области фактически уничтожен в результате обстрела армии России, но самые ценные экспонаты удалось спасти. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, обстрел был вчера около 23:00. Снаряд попал в крышу здания – ранен 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, само помещение фактически разрушено.

При этом удалось спасти самые ценные экспонаты – их заранее переместили в безопасное место.

"В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. Оккупанты могут уничтожить музей, где последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат память и наши ценности", – написал Синегубов.

По его словам, вчера оккупанты трижды обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Северная Салтовка и ХТЗ. По силам обороны Харькова россияне нанесли и ракетный удар, но украинские защитники удерживают позиции и дают достойный отпор врагу.

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Теги: Григорий Сковорода, музей, сковородиновка, харьковская область, армия рф, обстрел
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