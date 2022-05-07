Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото

Музей философа Григория Сковороды в Харьковской области фактически уничтожен в результате обстрела армии России, но самые ценные экспонаты удалось спасти. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, обстрел был вчера около 23:00. Снаряд попал в крышу здания – ранен 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, само помещение фактически разрушено.

При этом удалось спасти самые ценные экспонаты – их заранее переместили в безопасное место.

"В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. Оккупанты могут уничтожить музей, где последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат память и наши ценности", – написал Синегубов.

По его словам, вчера оккупанты трижды обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Северная Салтовка и ХТЗ. По силам обороны Харькова россияне нанесли и ракетный удар, но украинские защитники удерживают позиции и дают достойный отпор врагу.

Ночью армия РФ уничтожила музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Украинские войска ведут контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях. Армия РФ взорвала мосты под Харьковом, чтобы замедлить их продвижение.

Читайте также: Оккупанты за сутки 24 раза обстреляли жилые районы Луганской области — глава ОВА