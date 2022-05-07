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РФ с утра дважды ударила по Краснограду Харьковской области: пострадал критический объект

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 10:11
РФ с утра дважды ударила по Краснограду Харьковской области: пострадал критический объект - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Сегодня утром армия РФ дважды ударила по общине Краснограда Харьковской области. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.

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По предварительным данным, два удара РФ были нанесены после 08:00 утра. Пострадал объект критической инфраструктуры, окружающие здания и автомобили.

Пока информации о жертвах среди населения нет, но эта информация будет уточнять и дополняться, добавили в ОВА.

РФ с утра дважды ударила по Краснограду Харьковской области: пострадал критический объект

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Марк Сировой
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