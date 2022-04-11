Освобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фото

Село Ольховка Харьковской области, которое было освобождено от российских оккупантов, почти полностью уничтожено. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В Ольховку 10 апреля приезжали прокуроры и оперативники СБУ – для фиксации фактов совершения военных преступлений россиянами.

"Большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью", – сообщили правоохранители.

Как отмечается, в селе обнаружены уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

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