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11.04.2022, 02:35

Освобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Освобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фото
Освобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фото
Освобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фотоОсвобожденная Ольховка практически разрушена, в селе – бронетехника и трупы россиян: фото

Село Ольховка Харьковской области, которое было освобождено от российских оккупантов, почти полностью уничтожено. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В Ольховку 10 апреля приезжали прокуроры и оперативники СБУ – для фиксации фактов совершения военных преступлений россиянами.

"Большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью", – сообщили правоохранители.

Как отмечается, в селе обнаружены уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

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Теги: харьковская область, война, ольховка
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