Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото

Сегодня, 17 марта, в Киеве действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, провел встречу с избирателями. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Наш ответ врагу - наше с вами многотысячное собрание настоящих украинских патриотов. Это - собрание команды, которая противостоит гибридной агрессии, которая разрушает планы Кремля привести к власти в Украине "любого, только не Порошенко", - заявил он с трибуны.

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Также на сцене выступили Тарас Петриненко, Татьяна Горобець, группа Kozak System, Тарас Чубай и "Плач Єремії".

К присутствующим обратился мэр Киева Виталий Кличко и указал на необходимость "бороться за свою цель ... за Киев ... Украину ... наше будущее".

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала не голосовать на выборах за "политических дезертиров". "Хочу сказать благодарность Киеву за 17-ый год. Когда здесь группка шатунов, обратившись в украинские флаги, таскала гробы Киевом и кричала "Киев, вставай", а Киев показал им - вы знаете, как этот знак называется. Нет, Киев не даст шанса расшатать и колотить Украину", - резюмировала она.

По подсчетам Нацполиции Киева, на Михаловской площади собрались около 25 тысяч человек. Силовики обеспечили усиленную охрану, были установлены металлоискатели и ограждения.

В полиции отметили, что мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка. У одного мужчины изъяли телескопическую палку, а на него открыли уголовное производство по статье за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК). Другого мужчину, который во время одной из стычек в толпе отобрал у противника Порошенко плакат и разорвал его, доставили в отделение полиции и составили админпротокол за мелкое хулиганство (ст. 173).

Ранее сообщалось, что Порошенко со сцены назвал уличные беспорядки попыткой поставить под угрозу проведение выборов: "И это не украинский сценарий".