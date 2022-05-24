Убийство семьи старосты Мотыжина, пытки, расстрелы: подозреваются восемь военных РФ – фото

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о раскрытии убийства семьи старосты села Мотыжин Ольги Сухенко – установлены пятеро военнослужащих РФ и трое наемников ЧВК "Вагнер".

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По данным генпрокурора, как минимум 14 эпизодов преступлений приходится на восьмерых оккупантов, а после пыток россиян выжили только три человека.

Следствием установлено, что в марте 2022-го подозреваемые похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Захватчики пытали их, выбивая информацию о ВСУ и ТрО. На глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

По словам Венедиктовой, одна из жертв россиян получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца оккупанты взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды.

По данным следствия, россияне также подвергли допросам и пыткам двух волонтеров, которые пытались провезти в Мотыжин гуманитарную помощь. После этого их вывезли в лесополосу и расстреляли. Один волонтер выжил.

Генпрокурор сообщила, что подозреваемые замордовали до смерти двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

"Еще одного из пострадавших изверги привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заключения в канализационной яме", – сообщила генпрокурор.

Также установлены поджоги и обстрелы домов, кражи телефонов мирных жителей.

Венедиктова опубликовала поименный список и данные идентифицированных подозреваемых:

- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

- сержант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

- сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

- сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

– старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

– Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер";

- Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер";

- Александр Ступницкий – разведчик-связист 1-го разведывательно-штурмового взвода 1-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".