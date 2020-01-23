Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото

На Всемирном экономическом форуме в Давосе начался "украинский ланч", передает корреспондент LIGA.net.
На мероприятии он уже заметил бизнесменов Виктора Пинчука и Александра Ярославского, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Алексея Гончарука, главу партии Слуга Народа Александра Корниенко и председателя одноименной парламентской фракции Давида Арахамию, министра экономики Тимофея Милованова, нардепов партии Голос Юлию Клименко и Ярослава Железняка, главу правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева, нардепа Вадима Новинского, дипломата Маркияна Лубкивского.
LIGA.net ведет хронику событий в Давосе.