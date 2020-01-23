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23.01.2020, 08:25

Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото

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Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото
Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото
Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото Пинчук, Ярославский. В Давосе проходит "украинский ланч": фото

Среди гостей - политическая и бизнес-элита страны

На Всемирном экономическом форуме в Давосе начался "украинский ланч", передает корреспондент LIGA.net.

На мероприятии он уже заметил бизнесменов Виктора Пинчука и Александра Ярославского, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Алексея Гончарука, главу партии Слуга Народа Александра Корниенко и председателя одноименной парламентской фракции Давида Арахамию, министра экономики Тимофея Милованова, нардепов партии Голос Юлию Клименко и Ярослава Железняка, главу правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева, нардепа Вадима Новинского, дипломата Маркияна Лубкивского.

LIGA.net ведет хронику событий в Давосе.

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Теги: Украинский ланч, давос, Всемирный экономический форум
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