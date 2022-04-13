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13.04.2022, 21:19

В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фото

Цей матеріал також доступний українською
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В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фото
В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фото
В Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фотоВ Европу прибыли первые австралийские бронемашины Busmaster для Украины: фото

Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов. Об этом сообщает Объединенное оперативное командование Австралии.

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СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако у бронемашины есть защита от мин и засад.
  • 31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие. 
  • 1 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принял соответствующее решение. 
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Теги: Австралия, Bushmaster
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